Nefes borusuna simit parçası kaçan tıp merkezi çalışanı Sezgin Köse, aynı iş yerinde çalışan paramedik Kadir Gökçe'nin uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtuldu.

Ekleme: 9.10.2025 - 14:18 Güncelleme: 9.10.2025 - 14:25 / Editör: Erhan Şimşek
Heimlich Manevrası Kurtardı!İstanbul Sarıyer Rumelihisarüstü Mahallesi'nde bulunan özel tıp merkezinde görevli Sezgin Köse'nin yediği simit parçası, nefes borusuna kaçtı.

Köse'nin nefes almakta zorlandığını gören çalışma arkadaşları yardımına koştu.

HEIMLICH MANEVRASIYLA KURTARDI

Paramedik Kadir Gökçe, Heimlich manevrası uygulayarak Köse'nin nefes borusunda kalan simit parçasını çıkardı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananların ardından Sezgin Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.