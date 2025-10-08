TBMM Başkanı Kurtulmuş Milletvekillerimiz İçin Konuştu!

TBMM'de, 'Sıfır Noktasından: Görünenin Ötesinde Bir Gazze' belgesel filminin gösterimi gerçekleştirildi. TBMM Halkla İlişkiler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek ile Bülent Arınç, grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 2'nci yılını doldurduğunu belirterek, "Gazze soykırımına maalesef bütün insanlık seyirci kalıyor, tepkisini göstermeye gayret edenler de elbette oluyor. 2 yıl içerisinde, 'Artık bu kadarı da olmaz' diye düşündüğümüz şeylerin hepsi zalim, gaddar İsrail rejimi tarafından bilfiil masum Filistin halkına karşı uygulanıyor, maalesef açık bir insanlık suçunu izliyoruz. Bu fatura fevkalade büyük bir şekilde kabarmıştır. Gazze'de gerçekten kaç kişinin öldüğünü dahi bilmiyoruz. İstatistiklerin bile sağlam olmadığı, kimine göre 70 bin, kimine göre ise 100 binlerle ifade edilebilecek bir şehit sayısı var. Herhalde Gazze'deki bu yıkıntılar kaldırılsa altından çok sayıda insan cesetleri, bir kısmının ise sadece kemikleşmiş halinin ortaya çıkacağı aşikardır. Resmi olarak ifade edilen şehit sayısı 70 bin civarındadır. 140 binin üzerinde yaralı var ve bunların yarısına yakını ise hayatlarını idame ettirmekte zorluk çekecek kadar kalıcı hasar, yaralılık haliyle karşı karşıya kalmıştır. Okullar, camiler, kiliseler, insanın aklına gelebilecek ve Gazzelilerin nefes alabileceği her alan yok edilmiştir. Hatta öyle ki, herhalde Hitler bile bu kadarını düşünmemişti. Gazzelilere karşı açlık bile bir silaha dönüştürülmüştür. Artık burada uluslararası camianın baskısı sonucunda 'dururlar' ya da 'geri adım atarlar' denilen her yerde gözlerini karartmış bir şekilde adım atmaya devam ediyorlar. Hatta öyle ki, ABD Başkanının telkin ve tavsiyeleriyle ortaya konan barış müzakereleri sürecinde dahi İsrail orduları Gazze halkını bombalamaktan, onlarca insanı hayattan koparmaktan asla vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, İsrail güçlerinin Sumud filosundan sonra Özgürlük filosuna da müdahale ettiğini hatırlatarak, "Aynı barbarlığı, dünya kamuoyu Sumud filosu nedeniyle alarma geçmesine rağmen gözlerini dahi kırpmadan tekrar yapıyorlar. Yine Akdeniz'in sularında seyrüsefer halindeyken gemilere müdahale ediyorlar, bu sabah da müdahale ettiler. Bu gemilerden birisinde de TBMM üyesi olan 3 değerli ve kahraman arkadaşımızı alıkoydular, gözaltına aldılar. Buradan açıkça uyarıyorum; TBMM üyesi olan bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizlersiniz. Bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ancak biliyorsunuz başka ülkelerin milletvekillerine daha önce saldırıda bulundular. 'Bunlar milletvekilidir, uluslararası dokunulmazlığı vardır. Bu eylemleri gerçekleştirdiğimiz yer, uluslararası hukuka göre seyrüsefer güvenliğinin emniyet altına alındığı karasularıdır' bunların hiçbirine bakmadan bunu yapıyorlar. Artık bu defter, ağır günah galerisi taşınamaz hale gelmiştir" diye konuştu.Nehirden denize Filistin Devleti'nin kurulacağına inandığını belirten Kurtulmuş, "Bu vesileyle bir kere daha; şu anda İsrail güçleri tarafından alıkonulan 3 değerli milletvekili arkadaşımızın en kısa zamanda Türkiye'ye getirilmesi için gayretlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır, haddinizi bilin, yerinizde oturun ve Türkiye'nin bu şerefli, kahraman milletvekillerini en kısa süre içerisinde Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Gazze ile ilgili hazırlanan belgesel izlendi.