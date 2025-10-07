Çıkan Yangında Kardeşlerden Acı Haber!

Adana'nın Saimbeyli'ye bağlı Maltaş Mahallesi'nde gece saatlerinde işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş ve kardeşi Sıtkı Menteş'in yaşadığı evde, sobadan dolayı yangın çıktı.Yangını kimse fark etmeyince iki katlı ev çöktü, iki kardeş çöken evin altında kaldı.Bu sırada yangın yandaki eve de sıçradı.Yan evdeki kadın yangını fark edip durumu 112'ye bildirip, işitme ve konuşma engelli kocasını da kurtardı.Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Enkazda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, iki kardeşin cansız bedenine ulaştı.Menteş kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.