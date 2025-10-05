  • USD: 41,52 - 41,60
Fren Boşalınca Dehşet Saçtı!

Malatya'da freni boşaldığı öne sürülen kamyon, 7 konteyner iş yerine çarptı. Kazada, kamyon şoförü yaralanırken iş yerleri de hasar gördü.

İnönü Caddesi'nde freni boşaldığı öne sürülen kamyon, yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada, kamyon şoförü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.