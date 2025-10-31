Bursa'da Magandalar Birbirine Girdi!

Önce araçlarını kenara çektiler ardından kavga ettiler...Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde trafikte yol verme tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.Çıkan tartışma sonrası iki sürücü, araçlarını kenara çekti.Servis şoförü, aracından aldığı sopayla diğer sürücüye saldırdı.Ardından yumruk darbeleriyle rakibine yönelen şoför, ortalığı karıştırdı.Bu sırada otomobil sürücüsünün yakını olduğu iddia edilen bir kadın, elindeki terlikle servis şoförüne vurdu.Sopaların, yumrukların ve terliklerin havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.