O Uygulamadan Sevindiren Haber!

Instagram, Reels algoritması özelleştirme altyapısını test etmeye başladı. Bu yeni özellik, kullanıcılara gördükleri içerikler üzerinde daha fazla kontrol imkanı tanıyacak. Böylece artık ilginizi çekmeyen içerik akışını sıfırlamak mümkün olacak.Yeni sistem, kullanıcılara mevcut ilgi alanlarını sıfırlama şansı veriyor. Alessandro Paluzzi tarafından fark edilen bu özellik, Reels akışından sıkılan veya alakasız içerikler gören kullanıcılar için geliştirildi. Sistem, karşınıza “Akışınızı tazeleyin” gibi bir seçenek çıkaracak.Bu seçeneği kullandığınızda, Instagram sizden ilgi duyduğunuz konuları seçmenizi isteyecek. Örneğin; kedi, araba veya yemek pişirme gibi konuları belirtebileceksiniz. Bu sayede algoritma, geçmiş izleme alışkanlıklarınızı dikkate almayı bırakacak.Bu yenileme, platformun size artık ilginizi çekmeyen içerikleri önermesini durduracak. Algoritma, sadece seçtiğiniz yeni konulara odaklanarak size özel bir akış oluşturacak. Bu nedenle, Reels deneyiminiz baştan sona yenilenmiş olacak.Özellik şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor. Bu yüzden, henüz tüm kullanıcıların erişimine açık değil. Testlerin tamamlanmasının ardından özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise merakla bekleniyor.