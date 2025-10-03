Komşusunu Öldürdü 112'Yi Aradı!

Adana'nın Gülbahçesi Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumetli olan F.Ş. ile komşuları Abidin Taktaş ve oğlu Salih Taktaş sokakta karşılaştı.Taraflar arasında başlayan atışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Bu sırada Salih Taktaş, F.Ş.'yi darbetti.Kavga sonrası olay yerinden ayrılan F.Ş., ruhsatsız tabancasını alıp tekrardan sokağa dönerek baba-oğula ateş açtı.Açılan ateş sonucu baba Taktaş göğsünden vurulurken, oğlu başından yaralandı.Kavgayı ayırmaya çalışan Y.A. karnından, E.B. ise kolundan yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.Baba Taktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Oğul Taktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.Kaçan şüpheli F.Ş. ise Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelinin daha önce 'tehdit', 'dolandırıcılık' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 10 ayrı kaydı bulunduğu öğrenildi.Emniyette ifadesi alınan şüpheli F.Ş., 'Mahalleli sürekli 'Abidin ve Salih bu mahallenin ağabeyidir. Ona saygısızlık yapma' diyordu. Ben kimseye saygısızlık yapmadım.Tartışma sırasında bana ve aileme küfrettiler. Tepki gösterince Salih beni dövdü. Daha sonra 112'yi arayıp, 'beni kurtarın' diyerek yardım istedim.' dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.