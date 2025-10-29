Trump Gazze İçin Konuştu!

Japonya ziyaretini tamamlayarak Güney Kore'ye giden ABD Başkanı Donald Trump, uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.Trump, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıların hatırlatılması üzerine, “Bir İsrail askeri öldürüldü, bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyordu.” ifadesini kullandı.“Bu durum ateşkesi tehlikeye atıyor mu?” sorusuna yanıt veren Trump, “Hayır, hiçbir şey (ateşkesi) tehlikeye atmayacak. Hamas Orta Doğu'da barışın çok küçük bir parçası. İyi olurlarsa mutlu olacaklar, iyi olmazlarsa yok edilecekler.” dedi.Öldürülen İsrail askerinin durumu hakkında net bir bilgi olmadığını belirten Trump, “Bunun keskin nişancı ateşi olduğunu ve bir misilleme olarak gerçekleştiğini söylüyorlar.” açıklamasında bulundu.“Hamas içinde barışı baltalamaya çalışan unsurlar olabilir mi?” sorusuna da yanıt veren ABD Başkanı, “Hamas'a liderlik eden kişilerle görüştük. Onların da kayıplardan memnun olmadıklarını düşünüyorum. Ancak bazı insanlar öldürülüyor ve bunu görmek istemiyoruz.” dedi.Gazze'deki barış sürecinde ikinci aşamaya geçildiğini belirten Trump, “Hamas, Orta Doğu'daki genel barışın çok küçük bir parçası. Hamas'ı aradan çıkarmak zorunda kalırsak, bunu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Bu da Hamas'ın sonu olur.” ifadelerini kullandı.Trump, anlaşmanın devam etmesi için Hamas'ın uysal davranması gerektiğini vurgulayarak, “Uslu durmak zorundalar. Uslu durmazlarsa, aradan çıkarılacaklar.” dedi.Bu durumda birçok ülkenin desteğe hazır olduğunu belirten Trump, “İsrail'den de olabilir, başka ülkelerden de olabilir. Birçok ülke ‘Eğer siz de isterseniz, biz de seve seve yaparız.' dedi. Bunlar güçlü ülkeler, oyun oynanacak ülkeler değil.” şeklinde konuştu.Trump, Kuzey Kore'nin son füze denemesiyle ilgili bir soruya da, “Yıllardır füzeler fırlatıyorlar, sadece bir başka füze daha.” şeklinde yanıt verdi.Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile daha önce görüştüğünü hatırlatan Trump, “Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Birbirimizi gerçekten iyi anlardık. Elbet bir noktada yeniden görüşeceğiz.” dedi.“Bu seyahat sırasında Kim Jong-Un ile bir görüşme olmayacak mı?” sorusuna ise Trump, “Bilmiyorum, insanlar deniyor, ben de isterim. Ama şu anda odağımız Çin görüşmesi. Çok uzak olmayan bir gelecekte Kuzey Kore ile yeniden görüşeceğiz.” yanıtını verdi.