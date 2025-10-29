Tekirdağ'daki Yaralı Adamı İkna Edemediler!

Kanlar içinde kalmasına rağmen tedaviyi kabul etmedi...Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şeyh Sinan Mahallesi Uğur Mumcu Parkı mevkiinde, B.D. isimli bir kişi tartıştığı şahıs tarafından başına sopayla vurularak yaralandı.Darbenin etkisiyle kanlar içinde kalan B.D.'yi gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.Ancak B.D., ambulansla hastaneye kaldırılmayı reddetti.Ambulans, asayiş ekipleri ve ailesinin tüm ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmeyen B.D., 'Ben kafama dikiş attırtmam, hastaneye gitmek istemiyorum' diyerek tedavi olmayı reddetti.Ayakta yapılan tedavinin ardından B.D., kendi isteğiyle olay yerinden ayrıldı.