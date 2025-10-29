Park Kavgasında Kaldırım Taşları Konuştu!

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde, evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı.Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü.Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı.Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti.Yaralanan 4 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken S.K., A.K., Y.K., D.K. E.K. ile A.K. gözaltına alındı.İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.