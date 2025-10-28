Şoför Faciayı Son Anda Önledi!

Karabük merkez Bayır Mahallesi'nde Güven kavşağı mevkiinde Safranbolu Belediyesi'ne ait Ali Yılmaz idaresindeki halk otobüsünün fren sistemi henüz belirlenemeyen nedenle devre dışı kaldı.Frenlerin tutmadığını fark eden sürücü, önündeki araçlara çarpmamak için ani manevra yaparak otobüsü köprü duvarına yönlendirdi.Otobüs, duvara çarparak durabildi.Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.Kaza anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde sürücünün ani refleksle otobüsü duvara yönlendirerek muhtemel zincirleme kazayı önlediği görüldü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.