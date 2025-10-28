Mobil Uygulamalar Yükselişe Devam Ediyor!

Önde gelen ölçümleme ve analiz şirketi Adjust, bugün Mobil Uygulama Büyüme Raporu 2025‘i yayımladı. Bu rapor, devam eden gizlilik düzenlemeleri ve artan maliyetlere rağmen küresel mobil uygulama ekonomisinin 2025 yılında gelişmekte olan pazarlar ve oyunlar öncülüğünde istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor.Yılın ilk yarısında uygulama yüklemeleri %11 ve oturumlar %10 oranında artış gösterdi. Bu tablo, pazarlamacıların yapay zeka teknolojileri, kişiselleştirilmiş hedefleme ve kullanıcı tutma stratejileri ile değişikliklere hızla adapte olduklarının altını çiziyor.Adjust, 2025 raporu için dünya genelinde 5000'den fazla önde gelen uygulamayı analiz ederek mobil uygulama ekonomisinin hangi bölge ve ülkelerde nasıl büyüdüğünü ve kullanıcı kazanımı açısından en yüksek potansiyelin nerede olduğunu inceledi. Adjust'ın Büyüme Skoru metriğinin kapsamında yüklemeler, ters CPI, kullanıcı başına günlük oturum sayısı ve kullanıcı tutma oranı olmak üzere ağırlıklandırılmış dört faktör yer alıyor ve ölçek, verimlilik ve kalite arasındaki hassas dengeyi yakalıyor.2025'te küresel büyüme skoru ortalaması 29,2 seviyesindeydi ve bu rakam tüm bölgelerin, ülkelerin ve sektörlerin olası tüm kombinasyonlarının performansını değerlendirmek için tek bir metrik olarak kullanılabiliyor. Bölgesel ve ülke bazlı skorları kullanarak Adjust, bu skorları özetleyen bir büyüme haritası da oluşturdu. APAC ve LATAM en hızlı büyüyen bölgeler oldu.APAC bölgesi, 45 puanlık Büyüme Skoru ile bölgesel sıralamada ilk sırada yer alarak birçok pazarda düşük kullanıcı kazanımı maliyetleri, yüksek etkileşim ve ölçeklenebilirliği ile öne çıkıyor.Hindistan 49 ve Endonezya 43,1 puanla hem oyun hem de oyun dışı uygulama türlerindeki büyümenin arkasındaki itici güç olarak yüksek yükleme hacimlerini maliyet verimliliğiyle bir araya getirdi.LATAM, 30,5'lik Büyüme Skoru ile bölgesel olarak 4. sıradaydı. Arjantin 34,9 puanla ülke bazında Endonezya'nın hemen ardından güçlü bir büyüme sergileyerek kullanıcı kazanımındaki maliyet verimliliği ile dikkat çekiyor.33,3 puana sahip MENAT bölgesinde ise 31 puanla Türkiye ve 26,4 puanla Suudi Arabistan en başarılı pazarlar oldu.Avrupa 32,4 puanla güçlü kullanıcı tutma oranları ve monetizasyon ile gözleri üzerine çeken bir bölge olmaya devam ediyor.Her ikisi de 29,1 puana sahip Finlandiya ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri, Fransa (26,6) ve İngiltere (26,3) gibi daha büyük ekonomilerden daha yüksek puanlara sahip oldu.Bu tablo, daha küçük pazarların belirli niş alanlarda yüksek değer sunabileceğini ve daha geniş erişim sağlayan büyük pazarlara kıyasla daha verimli olabileceğini ortaya koyuyor.27,3 puana sahip Kuzey Amerika'daki büyüme daha yavaş olsa da, yüksek değerli kullanıcıları elde tutma açısından önemli bir pazar. Bu bölgedeki büyüme, yeni kullanıcıkazanımından daha çok kullanıcı başına ortalama ciro (ARPU) optimizasyonu ve gelişmiş monetizasyon modelleriyle sağlandı.Sektörel olarak bakıldığında, oyunlar 45,8'lik en yüksek Büyüme Skoru ile liderliğini sürdürüyor. Bu başarıda hyper casual ve hibrit casual oyunlar başı çekerken, kart ve müzik oyunları da yüksek puanlar elde etti.Bölgeler arasında oldukça belirgin farklar var: Hindistan 52,2'lik Büyüme Skoru ile küresel lider konumunda, İskandinav ülkeleri Avrupa'daki daha büyük pazarlardan daha iyi bir performansa sahip, LATAM bölgesinde Arjantin ve Kolombiya büyüme oranlarında başı çekiyor ve Türkiye, MENAT bölgesinin itici gücü konumunda.Oyun dışındaki uygulama türlerinde ise pazaryeri ve ilan uygulamaları 40,8 puanla, haber ve dergi uygulamaları 36,4 puanla, bankacılık uygulamaları ise 33,6 puanla öne çıktı.