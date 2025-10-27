Polise Saldırı! 23 Gözaltı...

Bağ evinde alkollü eğlence sırasında silahla havaya ateş eden şahıslarla polis ekipleri arasında arbede çıktı. Olayda iki polis memuru darp sonucu yaralanırken, aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de merkez ilçeye bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkiinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bağ evinde alkollü eğlence yapan şahısların silahla havaya ateş ettiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti.Ekipler, olay yerinde bulunan jandarma personeli Y.E.Ç.'nin ateş ettiği tabancayı poşete gizlemeye çalıştığını tespit etti.Bu sırada bahçede bulunan şahıslarla polis arasında arbede yaşandı.Çıkan arbede sırasında polis memurları H.İ. ve A.D. darp sonucu yaralandıOlayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, jandarma personeli Y.E.Ç. ve V.T. ile infaz koruma memuru Ş.B.K.'ye ait üç tabanca ile evde yapılan aramada ele geçirilen bir çalıntı tabancaya el konuldu.Bağ evinde yapılan incelemenin ardından, aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.Yaralanan iki polis memurunun da darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi.Şüpheliler hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM)' ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarından adli işlem başlatıldı.