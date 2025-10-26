NVIDIA Stokları Kısıyor!

Nvidia tarafından Nisan 2025'te tanıtılan GeForce RTX 5060 Ti, bildiğiniz gibi hem 8GB hem de 16GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle satışa çıktı. Ancak 8 GB'lık model, satışları beklentilerinin altında kalmış gibi görünüyor. Son raporlara göre Nvidia, 8 GB'lık sürümün tedarikini azaltma ve 16 GB modelin satışına öncelik verme talimatı gönderdi.Board Channels kaynaklı sızıntılara göre NVIDIA, stok yönetimini dengelemek amacıyla dağıtıcı ve perakendecilere gönderilen 8 GB kartların sayısını düşürüyor. Böylece, raflarda satılmadan bekleyen kartların sayısı azaltılacak ve talep artışının 16 GB modele yönelmesi sağlanacak.Şirketin bu kararı, piyasadaki fiyat dengesine de yansıyor. 16 GB RTX 5060 Ti modeli, 8 GB sürümünden yalnızca 70 dolar daha pahalı, buna karşın çok daha fazla ilgi görüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi 2K çözünürlükte 8 GB VRAM kapasitesinin yetersiz kalması, kullanıcıların daha yüksek bellekli kartlara yönelmesine neden olmuş durumda.Ayrıca, AMD'nin Radeon RX 9060 XT 16 GB modelinin 8 GB RTX 5060 Ti ile benzer fiyat etiketiyle satılması, NVIDIA'nın bu alandaki rekabetini kısıtlıyor. Yeni politika, 8GB'lık sürümün satışlarını ne kadar etkileyecek şu an için belirsiz. Ancak mevcut tablo, kullanıcıların bir süre daha 16 GB sürümüne yönelmesiyle sonuçlanacak gibi görünüyor.