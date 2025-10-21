Kümesi Yakmakla Suçladığı Arkadaşını Katletti!
Seyhan ilçesinde 2 ay önce kuş kümesini yakmakla suçladığı arkadaşı Mehmet Aldanma'yı çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Ömer Aslan, evine girerken yakalandı. Suçlamayı kabul etmeyen Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde evinin bahçesinde kuş besleyen 19 yaşındaki Ömer Aslan'ın kümesi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verilerek yakıldı.
Aslan, durumdan sorumlu tuttuğu aynı yaştaki arkadaşı Mehmet Aldanma ile tartışıp, kavga etti.
ARKADAŞLARIN TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ
Mahallelinin araya girmesiyle kavga sonlanırken, taraflar arasında husumet başladı.
Olay günü sokakta karşılaşan Aslan ile Aldanma arasındaki tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Aslan, koşarak kaçmaya çalışan Mehmet Aldanma'yı sırtından vurup, kaçtı.
Yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aldanma, 22 Ağustos'ta yaşamını yitirdi
EVİNE GİRERKEN YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği şüpheli Ömer Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.
Aslan, olaydan 2 ay sonra evine gelince yakalandı. Emniyete götürülen Aslan'ın 'uyuşturucu kullanma', 'kasten yaralama' gibi suçlardan 10 kaydının olduğu bildirildi.
'MEHMET'İ BEN ÖLDÜRMEDİM'
Aslan, ifadesinde, 'Mehmet kaçarken peşinden silahlar sıkıldı ancak kimin ateş ettiğini bilmiyorum. Ben ateş etmedim, Mehmet'i ben öldürmedim.' dedi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Ömer Aslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı..
Aslan, durumdan sorumlu tuttuğu aynı yaştaki arkadaşı Mehmet Aldanma ile tartışıp, kavga etti.
ARKADAŞLARIN TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ
Mahallelinin araya girmesiyle kavga sonlanırken, taraflar arasında husumet başladı.
Olay günü sokakta karşılaşan Aslan ile Aldanma arasındaki tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Aslan, koşarak kaçmaya çalışan Mehmet Aldanma'yı sırtından vurup, kaçtı.
Yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aldanma, 22 Ağustos'ta yaşamını yitirdi
EVİNE GİRERKEN YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği şüpheli Ömer Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.
Aslan, olaydan 2 ay sonra evine gelince yakalandı. Emniyete götürülen Aslan'ın 'uyuşturucu kullanma', 'kasten yaralama' gibi suçlardan 10 kaydının olduğu bildirildi.
'MEHMET'İ BEN ÖLDÜRMEDİM'
Aslan, ifadesinde, 'Mehmet kaçarken peşinden silahlar sıkıldı ancak kimin ateş ettiğini bilmiyorum. Ben ateş etmedim, Mehmet'i ben öldürmedim.' dedi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Ömer Aslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı..