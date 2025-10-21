Kümesi Yakmakla Suçladığı Arkadaşını Katletti!

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinin bahçesinde kuş besleyen 19 yaşındaki Ömer Aslan'ın kümesi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verilerek yakıldı.Aslan, durumdan sorumlu tuttuğu aynı yaştaki arkadaşı Mehmet Aldanma ile tartışıp, kavga etti.Mahallelinin araya girmesiyle kavga sonlanırken, taraflar arasında husumet başladı.Olay günü sokakta karşılaşan Aslan ile Aldanma arasındaki tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Aslan, koşarak kaçmaya çalışan Mehmet Aldanma'yı sırtından vurup, kaçtı.Yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aldanma, 22 Ağustos'ta yaşamını yitirdiOlayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği şüpheli Ömer Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.Aslan, olaydan 2 ay sonra evine gelince yakalandı. Emniyete götürülen Aslan'ın 'uyuşturucu kullanma', 'kasten yaralama' gibi suçlardan 10 kaydının olduğu bildirildi.Aslan, ifadesinde, 'Mehmet kaçarken peşinden silahlar sıkıldı ancak kimin ateş ettiğini bilmiyorum. Ben ateş etmedim, Mehmet'i ben öldürmedim.' dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Ömer Aslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı..