Bu Köyde Herkesin Soyadı Aynı!

Bu köyde farklı soyadı yok...Hatay'ın Samandağ ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bir dağ yamacında yer alan 410 hanenin bulunduğu Gözene Mahallesi'nde yaklaşık olarak 2 bin vatandaş yaşıyor.Kalabalık nüfusu ile öne çıkan mahallede herkesin ''Dadük'' soyadını taşıması dikkat çekiyor.Mahallede yaşayan vatandaşlar karışıklığın önüne geçmek için anne ve babalarının isimlerini de kullanırken, resmi işlemlerde yaşanan karışıklık ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kimlik numarası sisteminin hayata girmesiyle ile son buldu.Mahallede bulunan mezarlardaki insanların hepsinin soy isminin aynı olması da en çok dikkat çeken detaylar arasında.İlk kez mahalleye gelenlerin bu durum karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirten Gözene Mahallesi Muhtarı Yusuf Dadük,'Bütün Hataylılar ve Samandağlılar normalde bize Dadükler derler.Yabancı yerlerden gelenler ‘Dadük Köyü' olarak biliyorlardı.Köyün ismi Dadük değil Gözene'dir. Bütün köyde yaşayan insanların hepsinin soy isimleri ‘Dadük'.Öğretmenler ve yabancı kişiler hariç diğer yaşayanlar ‘Dadük' soy isme sahipler.Köyümüzde yaklaşık 410 hane olarak 2 bin kişi yaşıyor. Bu köyde herkesin soy ismi ‘Dadük'. Bu durum karışıklığa sebep oluyor.Genelde babaların isimlerini söylediğinde kim olduğunu çıkartıyoruz.Köyde 8 aile olduğu ve onlarında kökünü bildiğimiz için sorun olmuyor.Dışardan gelen öğretmenler veya başka birileri geldiği zaman sorular soruyorlar. Öğretmenler soru olmuyor ve vatandaşlarda sorun oluşturmuyor.Öğretmenler ilk geldiklerinde şaşırıyorlar ama sonra alışıyorlar' dedi.Muhsin Dadük, atalarından kalan ''Dadük'' soy ismini taşımaya devam ettiklerini belirterek, 'Hepimizin soy isimleri ‘Dadük'. Dededen gelen soy ismi, hala taşımaya devam ediyoruz.Bundan önce değişiklik olmadı ve olmayacak.Eskiden kimlik numaraları olmadan çok karışıklık çıkardı. Kimlik numarasını çıktıktan sonra sorun çözüldü.Benim ismimde Muhsin Dadük, köyde herkesin soy ismi ‘Dadük' oldu' ifadelerini kullandı.