Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğuna itiraz! Dışarı çıkacak mı?
Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğuna itiraz geldi. Avukatı tarafından sunulan dilekçede, adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi talep edildi.
Yasa dışı bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son olarak sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz ifadesinde suçlamaları reddetmiş, Malta konserinde LED ekran yansıtılan reklamı sonradan öğrendiğini söylemişti.
TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİLER
Sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan bugün Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluk itirazında bulundu. Dilekçede, Durmaz'ın uygulanabilecek adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılması istendi.