Mersin'de yangın faciası! Isınmak isterken canından oldu
Mersin'de bir kişi yaşadığı evde ısınmak için kullanılan tüpün patlaması çıkan yangında öldü.
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi 225. Cadde'deki bir evde meydana geldi.
ISINMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU
A.Ö.'nün yaşadığı evde ısınmak için kullanılan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede A.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangınla ilgili inceleme sürüyor.
ISINMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU
A.Ö.'nün yaşadığı evde ısınmak için kullanılan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede A.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangınla ilgili inceleme sürüyor.