Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar: Netanyahu da Hitler gibi durdurulmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları sonucunda binlerce masum sivilin katledildiğini belirten Başkan Erdoğan, Gazze'nin dünyanın en büyük çocuk mezarlığı haline geldiğini ifade etti. Erdoğan, uluslararası barış ve güvenliğin 5 ülkenin keyfine bırakılmaması gerektiğini söyledi ve Netanyahu'nun da Hitler gibi durdurulması gerektiğini belirtti.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Filistin'i tanımayan devletleri bir an önce tanımaya davet ediyorum. Birileri rahatsız olsa da birileri şahsımızı hedef alacak olsa da insanlığın ortak kürsüsünde insanlık adına bazı gerçekleri konuşmak arzusundayım. Uluslararası barış ve güvenlik 5 ülkenin keyfine bırakılmamalı.'GAZZE DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOCUK MEZARLIĞI'172 gazeteci öldürüldü. Hayat kurtarmak için çalışan 500'ü aşkın sağlık görevlisi öldürüldü. Gazze halkının imdadına koşan insanı yardım personeli öldürüldü. Savaşta dahi dokunulmaması gereken 820 camiyi ve 3 kiliseyi vurdular. Hasta taşıyan 130'dan fazla ambulansı vurdular.Bir de utanmadan tüm dünyaya, işte buradan bu kürsüden meydan okudular. İsrail'in hapishanelerinden sızan görüntüler nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğumuzu çok net bir biçimde gösteriyor. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi.17 binden fazla çocuk İsrail'in bombalarının hedefi oldu.'BU BARBARLIĞI DURDURMAK İÇİN DAHA NE BEKLİYORSUNUZ?Gazze'de insanlık ve hakikat ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor. Açık açık soruyorum. İnsan Hakları Örgütleri, Gazze'dekiler Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistinli çocukların sokakta oynama hakkı yok mu?İsrail'in canlı yayında ofisini basarak katlettiği kişiler sizin meslektaşlarınız değil mi? Bu barbarlığı durdurmak için daha ne bekliyorsunuz?Uluslararası toplum çok kötü bir sınav vermiştir. Filistin'de yaşananlar çok büyük bir ahlaki çöküşü gösteriyor. Burada bir gerçeği de söylemek istiyorum. İsrail bir halka karşı soykırım uygulamakta ve topraklarını adım adım işgal etmektedir. Filistinliler ise bu etnik temizliğe karşı meşru haklarını kullanmaktadır. Bu direniş asildir, onurludur. Burada bir kez daha vatanlarını savunan Filistinli kardeşlerimi canı gönülden selamlıyorum.İSRAİL'E 'BASKI YAPILSIN' ÇAĞRISIİsrail'in oyalama hamlelerine daha fazla pirim verilmemelidir. 2735 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmadığı bir ortamda İSrail'e yönelik zorlayıcı tedbirler gündeme alınmalıdır. Netanyahu da Hitler gibi durdurulmalı.Hamas ateşkes teklifini kabul etti. İsrail müzakere ettiği muhatabını kalleşçe öldürdü.Netanyahu ve cinayet şebekesi insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Acil ateşkes sağlanmalı. Kış mevsiminden önce çok zor koşullar altında kalan Gazze halkına yardım eli uzatmamış şarttır. Gazze'deki su kaynaklarının yüzde 70'i, fırınların yüzde 75'i tahrip edildi. Sağlık merkezlerinin birçoğu zarar gördü. Konutlar kısmen yıkıldı.'LÜBNAN'IN YANINDAYIZ'İsrail'in saldırılarını artırdığı Lübnan ve halkının yanındayız. 41 bin insanı katledenler, talimatı verenden tetiğini çekene kadar işledikleri suçların hesabını vermeden vicdanlar rahata kavuşamaz. İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması için Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davayı destekliyoruz. Gereken her türlü adımı atacağız.Ayşenur Ezgi Eygi kızımızın da kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki mücadeleyi veriyoruz. Gazze'de ateşkes acil ihtiyaç olsa da asıl sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesidir. Başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin vücut bulması artık daha fazla ertelenemez.Bizim İsrail halkıyla bir derdimiz yok. Sorunumuz İsrail hükümetinin katliam politikalarıyla. Tıpkı 5 asır önce olduğu gibi zalimle ve zulümledir. Biz hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Filistin halkıyla dayanışma sergileyen, Gazze'deki katliam karşısında sesini yükselten yürekli insanlara teşekkür ediyorum.'SURİYE HALA İSTİKRARDAN UZAK'İhtilafın 14. yılında Suriye istikrardan maalesef hala uzaktır. Uzlaşının sağlanmasını temenni ediyorum. Komşumuz Irak terörle mücadelesini sürdürürken, bölgesiyle yeniden bütünleşme konusunda kararlı adımlar atıyor. Kalkınma Yolu projesi gibi işlerin hayata geçirilmesi çok önemlidir. Bunlar, PKK başta olmak Irak'taki terör tehdidinin bertaraf edilmesine bağlıdır.Ukrayna'da barış hala uzak. Silahlanma yarışı hızlandıkça diplomasi alanı daralıyor.Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyor, çalışmaların en kısa sürede müjdeli haberlerle neticelenmesini temenni ediyoruz.ULUSLARARASI TOPLUMA 'KKTC' ÇAĞRISIKıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi ifade ortaya koyan taraf, daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'ydi. Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum.Lübnan;'a yönelik gerçekleştirilen siber terör saldırıları, aynı zamanda bu teknolojilerin nasıl ölümcül bir silaha dönüşebildiğini de göstermiştir.OLİMPİYATLARDAKİ LGBT REZALETİ2024 Olimpiyat Açılışlarında gösterilen rezalet, insanlık olarak karşı karşıya kaldığımız tehlikeyi bir kez daha gözler önüne sermiştir. O kötü sahneler sadece Katolikleri değil, Müslümanları ve kutsala saygısı olan herkesi derinden yaralamıştır. Cinsiyetsizlik tercihi küresel dayatmaya, fıtrata karşı bir savaş dönüşmüştür. Buna tepki gösteren herkes susturulmakta ve linç kampanyalarının hedefi olmuştur. Türkiye bu korku iklimine direnmekte kararlıdır.'