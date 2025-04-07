Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, yapmayana ceza kesilecek

Gelir vergisi mükelleflerinin, 2024 yılına ilişkin beyannamelerini verme ve ödeme dönemi bugün sona erecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen talepler üzerine beyanname verme süresi 2 Nisan'dan 7 Nisan'a uzatılmıştı.Konut sahipleri 33 bin TL, iş yeri sahipleri ise 230 bin TL'yi aşan kira gelirlerini beyan etmek zorunda. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.Beyanname verilmemesi halinde usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanıyor.Beyanname vermeyenler şu yaptırımlarla karşılaşacak:Usulsüzlük cezası uygulanacakÖdenmeyen dönemler için gecikme faizi uygulanacakVergi ziyaı cezası kesilecekMükellefler, vergilerini GİB'e ait 'gib.gov.tr' internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirebiliyor. Ayrıca tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabiliyor.