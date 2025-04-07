CHP'de kurultay tamamlandı! Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler yönetime giremedi

CHP'de olağanüstü kurultay süreci tamamlandı.Yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'den sonra CHP'nin yönetimi de belirlendi.Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu üyelikleri için kullanılan oyların sayımı tamamlandı.Açıklanan sonuçlara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in delegeye sunduğu anahtar liste tamamen kabul edildi, anahtar liste dışından hiçbir aday listeyi delemedi.PM, YDK ve Bilim Kurulu üyelikleri için kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde hazırlanan 'Denge ve Dayanışma' ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından hazırlanan 'Ortak Akıl Ortak Vicdan' listelerindeki isimler yarıştı.Oy sayımının sonucunda saat 03.50 itibarıyla açıklanan listeye göre, CHP Lideri Özel'in anahtar listesi firesiz geçti.Yaklaşık 18 saat süren ve bin 323 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultaydaki seçimlere göre, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler yönetim dışında kaldı.Faik Öztrak, Deniz Demir, Gaye Usluer, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Tunç Soyer gibi isimler yönetim dışında kaldı.Yönetim dışında kalan isimler, uzun süre CHP bünyesinde olmakla dikkat çekiyor.Özellikle yıllarca partinin sözcülüğünü de yapan Faik Öztrak, ailesi bakımından da dikkat çekici bir isim.İşte Öztrak Ailesi'nin babadan oğula koltuk mirası:- Eski CHP sözcüsü- 2007'den bugüne milletvekili: 23. 24. 25. 26. ve 27. dönem CHP milletvekili- 2001-2003 arası Kemal Derviş'in Hazine Müsteşarı: IMF'nin Türkiye'den para tahsilatını sağlayan kişi.- İsmet İnönü dönemi İçişleri Bakanı- Bülent Ecevit: Gümrük ve Tekel Bakanı- Deniz Gezmiş ve 2 arkadaşının idamına evet dedi- Eski İçişleri Bakanı- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem CHP milletvekili-TRT'nin ilk Genel Müdürü- Fahri Korutürk dönemi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri- Devlet Bakanı