Sakın çöpe atmayın; O jeller bakın başka ne işe yarıyormuş...

Ayakkabı veya çanta aldığınızda içinden çıkan minik bir pakete denk gelmişsinizdir.'Silika jel' olarak bilinen minik parçacıklar, nem ve kokuyu absorbe etmede bir numara.Ağırlığının yüzde 40'ına kadar suyu emme kapasitesine sahip bu malzeme aklınıza gelecek her şeyi kuru tutabiliyor.Üstelik, sadece ayakkabı ve çantalarda değil, birçok farklı alanda işe yarıyor.Silika jel, kitaplarınız veya belgelerinizin nemden zarar görmesini engelleyebilir. Özellikle nemli ortamlarda kitaplarınızın küflenmesini veya sararmasını önlemek için kitap kutularına veya dosyalara küçük paketler yerleştirebilirsiniz.Silika jeller; cep telefonları, fotoğraf makineleri, dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazlarınızı nemden koruyabilir. Özellikle sıcak ve nemli ortamda cihazlarınızı saklarken, silika jel paketleri bu cihazların ömrünü uzatabilir.Takılarınızın kararmasını veya paslanmasını engellemek için takı kutularına silika jel koyabilirsiniz. Bu, mücevherlerinizin uzun süre parlak kalmasına yardımcı olabilir.Araç içinde nemin neden olduğu buğulanmayı engellemek için silika jel paketlerini yerleştirebilirsiniz. Özellikle araç camlarındaki buğulanmayı önlemek amacıyla bu kullanım yaygındır.Eski fotoğrafların, negatiflerin veya film şeritlerinin nemden zarar görmemesi için, bu materyalleri sakladığınız albüm veya kutularda silika jel bulundurabilirsiniz.Spor çantalarındaki nemi emmek ve kötü kokuları engellemek için silika jel kullanabilirsiniz. Ayrıca spor ayakkabılarının içerisine yerleştirerek onları kurutabilir ve temiz tutabilirsiniz.Gardıroplarda veya çekmecelerdeki nemi emmek için silika jel, özellikle kışlık giysilerde, mantarlardan korunmalarına yardımcı olabilir.