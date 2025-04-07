Küçükçiftlik’te büyük vurgun! İBB’de 137 ayrı usulsüzlük tespit edildi: Sayıştay raporunda şok detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının yankıları sürerken, belediyede yaşanan usulsüzlüklerin Sayıştay raporlarına da yansıdığı ortaya çıktı.Sayıştay'ın 2023 yılına ait olan ve geçen kasım ayında açıklanan denetim raporunda İBB iştirakleri hariç olmak üzere sadece İBB bünyesinde gerçekleştirilen 137 aykırılık tespit edildi.Bu aykırılık ve usulsüzlüklerden en dikkat çekeni ise her yıl yüzlerce konserin düzenlendiği ve milyonlarca kişiye eğlence hizmeti veren Küçükçiftlik Parkı'nın kamulaştırılması sırasında gerçekleştirildi.Raporda yer alan bilgilere göre, 'Maçka Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi 1. Etap' projesi kapsamında Küçükçiftlik Parkı'nın kamulaştırılmasında da hatalı uygulamalar tespit edildi. 2022'de Belediye Encümeni kararıyla 15 bin 338 metrekarenin tamamının kamulaştırılmasına karar verildi.Ancak bu arazinin yalnızca 1 dönümü İBB'ye kalan kısmı ise M.K, A.K, E.K ve N.E.K. isimli hissedarlar aitti. Encümenin aldığı karar sonrası A.K. ve M.K.'nın 9 bin 586 metrekarelik hissesi için (metrekaresi 36 bin lira) 345 milyon 105 bin lira değer biçildi. 2 Ocak 2023 günü düzenlenen uzlaşma tutanağı ile A.K. ve M.K.'ya tam 18 adet imarlı arsa ve 1 hisseli apartman karşılığı 338 milyon lira bedel üzerinden trampa anlaşması yapıldı.SON DAKİKA | Küçükçiftlik'te büyük vurgun! İBB'de 137 ayrı usulsüzlük tespit edildi: Sayıştay raporunda şok detaylar1 APARTMAN VE 61 DÖNÜM ARSAEyüpsultan Topçular'da 4 arsa, Kadıköy Sahra-i Cedit'te kagir apartman, Büyükçekmece Kamiloba ve Güzelce'de 7 arsa, Kartal Soğanlık'ta 2 arsa, Pendik'te 1 arsa, Beşiktaş'ta 1 arsa ve Kemerburgaz'da 3 arsadan oluşan toplamda 61 bin 297 metrekarelik taşınmaz trampa anlaşmasıyla A.K. ve M.K.'ya verildi. Ve bunun için meclis kararı alınmadı.Diğer hissedarlarla ilgili ne gibi bir tasarrufta bulunduğu açıklanmadı. Yine A.K. ve M.K.'ya verilen İBB bünyesindeki taşınmazlara takdir edilen bedellerin piyasa gerçekleri ile bağdaşmadığı ve bu taşınmazlara düşük değer biçildiği belirtildi. Yapılan araştırmalar ve yazışmalar neticesinde rayiç bedeller çıkarıldı.Buna göre hissedarlara trampa edilenlerin gerçek değeriyle İBB'nin takdir ettiği rayiç bedeli arasında çok büyük fark oluştu. Dolayısıyla A.K. ve M.K. bu trampadan çok daha karlı çıkmış oldu. İBB'nin taşınmazlarının değerinin neredeyse yarı fiyatına hisse sahiplerine peşkeş çekilerek kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor.Sayıştay, İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası'na yazı yazarak İBB'nin taşınmazlarına takdir ettiği bedellerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sordu. Odanın verdiği yanıta göre ise İBB'nin taşınmazlarına biçtiği değer ile gerçek değer arasında çok ciddi fark olduğu ortaya çıktı. Buna göre;Eyüpsultan Topçular'daki arsanın bedelini İBB 16 bin 500 lira olarak takdir ederken, raporda arsanın metrekaresinin en az 35 bin en yüksek ise 50 bin lira olması gerektiği ifade edildi.Kadıköy Sahrayıcedit'teki 818 metrekarelik apartmanın metrekaresine İBB 8 bin 387 lira bedel biçerken, rapordaki tespite göre bina metrekaresinin en düşük 80 bin en yüksek ise 90 bin lira bedel takdir edilmesi gerektiği kaydedildi. Büyükçekmece Güzelce'deki 1541 metrekarelik bir arsa için İBB metrekaresine 6 bin lira bedel çıkarırken, Sayıştay tespitine göre bedelin en düşük 15 bin olması gerektiği belirtildi.Sayıştay raporuna göre, üst geçitlerin alan yüzeylerinin reklam alanı olarak işletilmesi, yüzlerce kalem malın ihaleleri, 110 adet metro istasyonu çıkışı reklam işi, 200 lokasyondaki bisiklet ünitesi reklam işi, pano, bilboard reklamları, metro hatları ve füniküler hatta dijital reklamlar, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs reklamlar işi gibi çok sayıda ihaleleri Kültür AŞ. tek başına aldı. Yüzlerce reklam alanının kira ihalesinde sermaye, ciro ve iş deneyim belgelerinde yüksek tutarlarda şartlar öngörüldü.İhaleye katılım şartı olarak 12, 20, 40 milyon gibi sermaye şartları istendi. İstanbul'da 40 milyonun üzerinde sermayesi olan reklam şirketi sadece 25 taneydi. 1105 firmanın yer aldığı reklam alanında ihaleye katılabilecek firma sayısının 25'lere kadar düşmesi ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması ilkesini zedeledi. Raporda yer alan bazı usulsüzlükler şöyle:Yaklaşık 700 kişinin çalıştığı Kültür AŞ., İBB'den kiraladığı taşınmazlardan 6 tanesini sözleşmeye aykırı olarak İBB'nin onayı olmadan üçüncü kişilere kiraladı.Kültür AŞ'nin İstanbul Kitapçısı'nın Karaköy, Beyoğlu, Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Müze, Bağcılar, Ümraniye, Gazhane ve Silahtarağa şubelerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan çalıştırıldı.Sarıyer, Tuzla, Esenyurt, Pendik, Bakırköy, Eyüpsultan, Kadıköy, Bayrampaşa gibi ilçelerde kamunun kullanımına ayrılan yaklaşık 120 bin metrekarelik 27 yeşil alan ve park yerinin çevresi özel site ve villalar tarafından işgal edildi. İmar mevzuatına aykırı olarak buralara ofis, sosyal donatı, otopark, iskele, bahçe güvenlik kulübesi, halı saha vb. yapılar yapıldı. Bazı yollarsa halkın erişimi kısıtlandı.