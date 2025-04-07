WhatsApp kullanıcıları dikkat! Hackerlar bütün mesajlarınıza ulaşabilir

Dijital çağda, kötü niyetli kişilerin bilgilerimize erişmek için kullanabileceği pek çok yöntem bulunuyor. Bu yöntemler karşısında insanların dikkatli olmaları ve dijital okur yazarlıklarını arttırmaları gerekiyor.Özellikle neredeyse günün her anında kullandığımız ve bütün işlerimizi gerçekleştirdiğimiz WhatsApp, Telegram ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarına dikkat etmek gerekiyor. İş, okul, banka bilgileri ve kişisel bilgilerimizin hepsi bu mesajlaşmalarda yer alıyor.Telefonlarımızda bulunan basit bir ayar bile dijital okuryazarlığımızın olmadığı durumlarda büyük güvenlik açıkları oluşturabiliyor.Google'ın güvenlik açıklarını tespit eden özel birimi 'Tehdit İstihbarat Grubu' yeni bir rapor yayımladı. Raporun ardından ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) önemli bir uyarı geçti.NSA'nın uyarısında yer alan ifadelere göre WhatsApp, Telegram ve Signal gibi mesajlaşma uygulamaları büyük bir tehlike barındırıyor.Bu tür uygulamalarda bulunan basit bir ayarın açık kalmasından dolayı Rusya'nın istihbarat birimi GRU'nun Ukraynalı yetkilileri kandırarak gizli bilgilere eriştiği ortaya çıktı.NSA tarafından açıklanan bilgilere göre GRU'nun Ukraynalı yetkilileri kandırarak Signal hesaplarına eriştiği ve bu sayede yazışmaları dinlediği ortaya çıktı.Bu durumun başta Signal'de bulunan bir güvenlik açığı nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyordu. Ancak araştırmalar ortaya çıkan bilgilere göre yaşanan güvenlik açığı Signal uygulamasından kaynaklanmıyor.WhatsApp ve Telegram'da da benzeri uygulamalar için de bu güvenlik probleminin geçerli olabileceği konusunda uyarıldı.Yaşanan güvenlik açığı aslında kullanıcı deneyimin kolaylaştırmak için kullanılan bir ayardan kaynaklanıyor.Mesajlaşma uygulamalarında bulunan bağlı cihazlar özelliği sayesinde kullanıcılar uygulamaya telefonlarının yanı sıra PC, tablet gibi cihazlardan da erişim sağlayabiliyor. Bu sayede kullanıcılar yanlarında telefonları olmasa bile uygulamalara diğer cihazlardan erişebiliyor.Bu özelliğin kullanılarak hackerların kullanıcıların hesaplarına eriştiği ortaya çıktı. NSA, WhatsApp, Telegram ve Signal kullanıcılarının bu özelliği ayarlar bölümünden kontrol etmeleri gerektiğini ve tanımadıkları cihazların bağlantılarını kesmelerini belirtti.Günümüz dünyasında dijital okuryazarlığın önemi giderek artıyor. Türkiye'de de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) vatandaşların dijital okuryazarlığını arttırmak amacıyla ücretsiz eğitimler sunuyor.Vatandaşlar BTK Akademi'nin resmi internet sitesine e-Devlet hesapları ile giriş yaparak 'Dijital Okuryazarlık' hakkında eğitimini ücretsiz olarak alabiliyor. Online verilen eğitim 4 saat 25 dakika sürüyor.Alanında uzman olan eğitmenler tarafından verilen eğitimin sonunda ayrıca katılan vatandaşlara Dijital Okuryazarlık katılım sertifikası veriliyor.