Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'in 'cunta başkanı' söylemine tepki

CHP, şaibe ve kayyım tehdidi gölgesinde bugün olağanüstü kurultaya gitti.Kurultayda tek aday olarak genel başkanlığı tekrar elde eden Özgür Özel, hükmeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.Özgür Özel, kurultayda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, 'Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir Cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları, kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür.' ifadelerini kullandı.Özel'in bu sözleri siyasilerden büyük tepki gördü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Özgür Özel'in söylemlerine tepki gösterdi.Altun, muhalefetin kendi partisi içindeki şaibe ve yolsuzlukları gizlemek için manipülasyon ve iftiraya başvurduğunu ifade etti.Altun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ana muhalefet lideri, kendi partisi içerisindeki hizip savaşlarını perdelemek, parti tabanının tepkisini bastırmak, yolsuzluk ve şaibe iddialarını görünmez kılmak için her türlü çarpıtma, manipülasyon ve iftira yöntemine başvurmaktadır. Toplumu kutuplaştırmak, siyaset kurumunu itibarsızlaştırmak ve milletimizin değerleriyle kavgalı bir dili meşrulaştırmak adına organize bir kötülük şebekesi gibi hareket etmektedir.Kendi siyasi tarihleri darbelerle, vesayet odaklarıyla, anti-demokratik müdahalelerle dolu olanların; hayatını millet iradesine adayan, vesayet odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a “cunta başkanı” gibi ahlâk dışı ve izansız hakaretlerde bulunmaları en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir.Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat'tan 27 Nisan'a, 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar tüm vesayet girişimlerine karşı milletin yanında durmuş, demokrasiyi savunmuş, sivil siyaseti tahkim etmiş bir liderdir. Cunta özlemi duyanlar, yargı ve medya eliyle siyaset mühendisliği yapanlar, aynaya baktıklarında aradıkları “cunta” zihniyetini göreceklerdir.Bu vesayetçi anlayışın, partisi içinde kayıt dışı siyaset ve paralel yapı arayışlarıyla nasıl iktidar savaşı verdiğine milletimiz defalarca şahit olmuştur. Şimdi de bu şahitlik devam etmekte, milli iradeye karşı kurulan her kumpas, milletin vicdanında mahkûm edilmektedir.Milletimiz; Yassıada'da, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta ve 15 Temmuz'da sergilenen zihniyeti iyi tanımakta, bu zihniyetin modern temsilcilerine hak ettikleri cevabı sandıkta veher meşru zeminde vermeye devam etmektedir. Hakikatin, milletin ve demokrasinin yanında kararlılıkla duran Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.