Ankara'ya ulaşım müjdesi! Yeni banliyö hattı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu projeyi yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, hattın hem yolcu taşımacılığında hem de yük taşımacılığında büyük bir dönüşüm yaratacağını vurguladı. Projenin toplam 16 bin 17 metre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, bunun 12 bin metresinin Başkentray banliyö hattı, 4 bin 17 metresinin ise Kazan Soda'ya uzanacak iltisak hattı olduğunu açıkladı.Sincan-Yenikent arasında yeni bir çift hatlı demiryolu inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, bu hatta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adını taşıyan üç yeni istasyonun kurulacağını söyledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Başkentray, Sincan'dan başlayarak 1. OSB ve Yenikent'e kadar uzanacak.'600 bini aşkın nüfusu hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde şehir merkezine bağlayacağız. Ayrıca Kazan Soda'dan yılda 4.4 milyon ton yük taşınarak hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de karayolu taşımacılığının çevresel yükü azaltılacak' diye konuştu.Projede ciddi bir ilerleme kaydedildiğini aktaran Uraloğlu, altyapı işlerinde yüzde 85, üstyapı işlerinde ise yüzde 44 seviyelerine ulaşıldığını belirtti. Aç-kapa tünellerin yüzde 99'u, köprülerin ise yüzde 88'i tamamlandı. 3 bin 560 ton rayın neredeyse tamamı sahaya ulaştırıldı.Şu anda sahada 268 personel ve 127 makineyle 7/24 çalıştıklarını kaydeden Uraloğlu, 'Proje genelinde yüzde 90 oranında fiziki ilerleme sağladık. Altyapı ve üstyapı çalışmalarını bu yılın 3. Çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz. Sinyalizasyon ihalesi de bu yıl yapılacak ve hattın 2026 sonunda sinyalli ve elektrikli olarak hizmete girmesini planlıyoruz' dedi.Demiryollarını yeniden devlet politikası haline getirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 2002'de 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğunu, 2 bin 251 kilometresi hızlı tren olmak üzere yaklaşık 14 bine çıkardıklarını söyledi. 2028'e kadar bu ağı 17 bin 500 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini de ekledi.Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi ve Kuzey Marmara Hızlı Tren Projesi gibi yeni hatların da planlandığını belirten Uraloğlu, Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve bazı projelerin kredi temin sürecinin tamamlandığını aktardı.Uraloğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:'Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi ile Ankara'mıza ve ülkemize değer katacak çok önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Hem toplu taşıma konforunu artıracak hem de lojistik kapasiteyi güçlendirecek bu projeyle karbon salımını da azaltacağız. Bu, sadece ulaşım değil, çevre ve ekonomi açısından da büyük bir kazanım olacak.' dedi.