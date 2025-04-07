Yılmaz Tunç: Tutuklu öğrenciler konusunda değerlendirme yargıda

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan sokak olaylarının etkileri sürüyor.Olaylar sırasında polise sarılan çok sayıda protestocu gözaltına alınarak tutuklanmıştı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik soruşturmalardan sonra başlayan sokak olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakan Tunç şöyle konuştu:"Bir kısım gençlerle alakalı tahliye kararı verilmişti. Tutukluluğu devam edenler var. Kişilerin o olaylardaki rolü ve şiddet kullanımıyla alakalı değerlendirmeyi yargı yapacak.Bu dosyalar incelenecek. Duruma göre yargı gerekli kararı varecek. Onlarla ilgili soruşturmada tamamen yargı sürecini takip etmek durumundayız.Usule aykırı arama diye bir durum söz konusu olamaz. Yönetmelik gereğince yapılan aramalar söz konusu. Ülkemizde kesinlikle çıplak arama diye bir durum söz konusu değildir. Usule aykırı arama iddiaları tamamen gerçek dışıdır."Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddini aşan açıklamalarına da tepki gösterdi.Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başkanı diyebildi. Bu ifadeleri kendisine iade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız seçimler kazanan kesintisiz en uzun başbakanlık yapan kişi. İlk kez halk tarafından yüzde 50 oyla seçilen ve milletimizin takdirini sürekli toplamış, gönlünde yer etmiş bir lider... Darbeci, cuntacı anlayısın tasfiyesi için mücadele etmiştir. Onlar önce kendilerine kendi siyasi tarihlerine baksınlar. 20 yıl boyunca darbeyi bu ülkede bayram diye kutlayan Yassı Ada zihniyetidir CHP." dedi.İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın durumunu da değerlendiren Tunç sözlerine şöyle devam etti:"Tutuklu ve hükümlüler devlete emanettir. Bu çerçevede kanunlarımız açıktır. Burada tam teşekküllü hastanede alınacak rapor ve bunun Adli TIP'tan alınacak bir karar sonrası adli kontrol uygulanmasının önü açık.Şimdi Adli Tıp'a sevki söz konusu. İlgili raporu burası verecektir. Bu doğrultuda bir karar verilecekse adli makamlar verecektir. Burada Adli Tıp'ın raporunu beklemek zorundayız."