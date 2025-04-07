Sular durulmuyor! CHP'li ismin sözleri yeniden gündeme geldi
CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın hemen ardından, 35. Dönem Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu’nun aylar önce dile getirdiği çarpıcı iddialar yeniden gündeme geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı, dün Ankara'da gerçekleştiririldi. Yarışa tek aday olarak giren Özgür Özel, yeniden genel başkan oldu.
CHP'Lİ KARASU'NUN SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ
2024 yılında bir toplantı sırasında yaptığı konuşmayla 'şaibeli kurultay' iddialarını güçlendirecek açıklamalar yapan 35. Dönem CHP Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu'nun ifadeleri yeniden gündeme geldi.
Karasu, Genel Kurultay'da CHP Beşiktaş Meclis Üyesi olan bir ismin kurultayda delegelere para verdiğini iddia etti.
300 BİN LİRALIK PAZARLIK
Ferihan Karasu iddialarını bu sözlerle dile getirdi:
"15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var.
Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim.
BELGELER ELİMDE
Belgeler elimde görür, dinler. Bütün bunlara rağmen örgüt emekçileri yerine, yine bunları meclis üyesi yaptınız. Yol yakınken hatanızdan geri dönün."