Sular durulmuyor! CHP'li ismin sözleri yeniden gündeme geldi

Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı, dün Ankara'da gerçekleştiririldi. Yarışa tek aday olarak giren Özgür Özel, yeniden genel başkan oldu.2024 yılında bir toplantı sırasında yaptığı konuşmayla 'şaibeli kurultay' iddialarını güçlendirecek açıklamalar yapan 35. Dönem CHP Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu'nun ifadeleri yeniden gündeme geldi.Karasu, Genel Kurultay'da CHP Beşiktaş Meclis Üyesi olan bir ismin kurultayda delegelere para verdiğini iddia etti.Ferihan Karasu iddialarını bu sözlerle dile getirdi:"15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var.Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim.Belgeler elimde görür, dinler. Bütün bunlara rağmen örgüt emekçileri yerine, yine bunları meclis üyesi yaptınız. Yol yakınken hatanızdan geri dönün."