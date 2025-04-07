CHP'nin muhafazakarlara şirin gözükme çabası

CHP olası erken seçim sürecine hazırlanıyor...Şaibeli kurultay iddialarıyla kayyum atanma tehlikesiyle panik yapan CHP, geçtiğimiz gün apar topar yeniden kurultaya gitti.Yapılan yeni kurultayda ise CHP, Özgür Özel liderliğinde erken seçim için hazırlıklar yapılacağını duyurdu.Hem erken seçim hem de İBB yolsuzluk soruşturması kapmasında muhafazakar seçmeni yanına çekmek isteyen CHP, bu yönde PR çalışmalarına da başladı.Muhafazakarlara şirin görünmek isteyen CHP, Ankara'da bir parti standında CHP'ye üye olmaya çalışan, çarşaf giyen kadınların fotoğraflarını sosyal medyada yaymaya başladı.O kare kısa sürede ise gündem oldu...