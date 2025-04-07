O hamle ertelendi! Siri ve yapay zekadaki gecikmeler nedeniyle...

Apple, akıllı ev pazarında önemli bir adım atmaya hazırlanırken, Siri ve Apple Intelligence'daki sorunlar nedeniyle bu planlarını ertelemek zorunda kaldı.Sektörün içinden güvenilir kaynaklardan Mark Gurman'ın haberine göre, Apple'ın yapay zeka destekli akıllı ev merkezi projesi, Siri'deki gecikmeler nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelendi.SIRI VE APPLE INTELLIGENCE'DAKİ GECİKMELERApple, akıllı ev merkezini Apple Intelligence'daki yapay zeka araçlarıyla donatmayı planlıyordu. Ancak, Siri'nin sürekli ertelenmesi ve Apple Intelligence'ın rakiplerinin gerisinde kalması, şirketi bu projeyi ertelemeye zorladı.Bazı kaynaklar, Siri'nin 2026 yılına kadar piyasaya sürülmesinin beklenmediğini iddia ediyor.APPLE'IN AKILLI EV MERKEZİ STRATEJİSİApple, yapay zeka sorunlarını çözene kadar akıllı ev merkezi projesini ertelemek zorunda kaldı.Bu durum, tüketiciler için olumlu bir gelişme olarak görülse de Apple'ın rakiplerine karşı geride kalma riskini de beraberinde getiriyor.Amazon'un Alexa+ ve Echo Hub gibi ürünleri, Apple'ın bu alandaki gecikmesini fırsata çevirebilir.