CHP kurultayında kavga! Berhan Şimşek ve Özgür Özel birbirine girdi: Kısa donla geziyordu...

Ankara'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarını sürdürüyor.Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğu açıklanırken, seçimlerde CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi oy kullanacağı bildirildi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Uysal, partisini yıpratmamak için adaylıktan çekildiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı:'Bildiğiniz üzere, bugünkü tarihli CHP Olağanüstü Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık için girişimde bulundum.Her ne kadar mevcut yönetimin son 15 günlük performansından memnun olunsa da, parti yönetimimizin en güçlü şekilde yeniden yapılandırılması.CHP'nin, bütün Türkiye'yi kucaklayan, 85 milyonun tamamını yol arkadaşı kabul eden ve yüzde 50'yi aşan bir halk desteğine ulaşabilmesi.Bu üç ana nedenle çıktığım yolda, partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım.'Ümit Uysal'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Berhan Şimşek, 97 imza topladıklarını ancak listeyi 5 dakika geç bildirdikleri için adaylığının divan tarafından kabul edilmediğini ifade etti.Şimşek, 'Cumhuriyet Halk Partisi 21.olağan kurultayda imzalarımız ve müracaatımıza 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel'e Sayın Murat Emir'le Sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen 'Hayır vakit geçmiştir' dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum' ifadelerini kullandı.'Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunun dikkatine...' diyen Berhan Şimşek, hem Özgür Özel hem de kurultay divanıyla tartıştı.imşek'in 'Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu' dediği öğrenildi.