AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor! Masada boykot ve sokak çağrıları var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün, yoğun gündemle toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, hem iç hem de dış siyasete ilişkin birçok gündemin masaya yatırılması bekleniyor.CHP'NİN BOYKOT VE EYLEMİ MASADA OLACAKMYK toplantısında, CHP tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ancak vatandaştan karşılık bulmayan boykota ilişkin gündemin masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca, CHP tarafından yolsuzluk sebebiyle tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen eylemin etkilerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.ENFLASYON VE ABD GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMESİ KONUŞULACAKEkonomik verilerinde gündeme gelmesi beklenen MYK toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart 2025 enflasyon verilerinin ve enflasyonu tek haneli rakamlara düşürülmesi hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda değerlendirilecek. Ekonomi gündeminde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçtiğimiz hafta uygulamaya alınan ve Türkiye'nin de etkilendiği gümrük vergisi düzenlemesi de masaya yatırılacak.İSRAİL'İN SALDIRILARI GÜNDEME GELECEKBölgesel gündemlerinde gündeme geleceği MYK toplantısında, İsrail'in, Suriye'de Türkiye'nin üs kurması beklenen bölgesine yönelik saldırıları ve yine İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü katliamların gündeme gelmesi bekleniyor.RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNDE MASADA TÜRKİYE'DE OLMALIRusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın sona ermesine yönelik ABD tarafından başlatılan ancak sonuç alınamayan görüşmelerinde gündemde yer alması, barış görüşmelerinde Türkiye'nin de girişimlerinin önemli olduğunun ve masada yer alması gerektiğinin vurgulanması bekleniyor.TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇALIŞMALARINDA SON DURUM TARTIŞILACAKTerörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin gelişmelerde gündemde yer alacak. Çalışmalar kapsamında, çağrı yapılmış ve PKK'nın silah bırakması ve lağvedilmesi için gerekli adımları atması bekleniyordu.VATANDAŞLARIN GERİ DÖNÜŞLERİ SUNULACAKRamazan boyunca sahada vatandaşlar ile bir araya gelen AK Parti teşkilatları tarafından vatandaşlardan elde edilen geri dönüşlerinde raporlaştırılarak Başkan Erdoğan'a takdim edilmesi bekleniyor.