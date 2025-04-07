İsrail’in inkar oyunu çöktü! Senaryo tutmayınca çark ettiler

İsrail ordusu, 15 sağlık ve acil müdahale görevlisini 23 Mart'ta vurarak öldürdü ve sığ bir mezara gömdü. Birleşmiş Milletler ve Filistin Kızılayı yetkilileri, görevlilerin ölü bedenlerini bir hafta sonra buldu.İsrail'in Gazze'de sıklıkla sağlık ve sivil savunma personelini sistematik olarak hedef alıyor ancak Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırıları sürekli inkar ediyor.İsrail ordusu, 15 sağlık görevlisini katlettiği olayda da yine yalana başvurdu ancak bu kez foyası çabuk meydana çıktı.İsrail ordusu ilk başta, askerlerin karanlıkta ışık veya işaret olmadan bulundukları bölgeye 'şüpheli' bir şekilde yaklaşan araçlara ateş açtığını savundu. Hatta Filistin Kızılayı araçlarında seyahat eden Hamas üyelerini öldürdüklerini iddia ettiler.Ancak birkaç gün sonra ortaya çıkan bir video gerçekleri gözler önüne serdi. Filistin Kızılayı tarafından yayımlanan ve katledilen kişilerden birinin cep telefonundan alınan videoda, İsrail askerlerinin üniformalı acil müdahale görevlilerine ve ışıkları açık şekilde ilerleyen ambulans ve itfaiye araçlarına ateş açtığı görüldü.Görüntülerde, acil durum farları ve ışıkları yanan ambulanslar ve itfaiye aracından oluşan konvoyun yolun kenarına sapmış, yaralılara yardım için daha önce gönderilen bir ambulans olduğu düşünülen bir aracın önünde durduğu görülüyor.Görüntülerin yayımlanmasının ardından İsrailli bir askeri yetkili cumartesi günü soruşturmacıların videoyu incelediğini ve sonuçların pazar günü ordu komutanlarına sunulmasının beklendiğini bildirdi.Yetkili, gerçeklerin ortaya çıkması üzerine ordunun küstah yalanını yine çelişkili bir ifade ile örtbas etmeye çalıştı. Yetkili, ilk raporda araçlardaki ışıklardan bahsedilmediğini ve olayla ilgili ilk bilgiyi paylaşan kişinin bir hata yapmış olabileceğini öne sürdü.Yetkili 'Şu anda anladığımız, ilk olayla ilgili ilk bilgiyi paylaşan kişinin yanıldığı. Nedenini anlamaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.İsrail ordusu, ayrıca en az altı sağlık görevlisinin Hamas'la bağlantılı olduğunu iddia etti ancak şimdiye kadar hiçbir kanıt sunmadı. Ordu, İsrail askerlerinin Muhammed Emin Şobaki adlı bir Hamas üyesini ve birkaç üyeyi daha öldürdüklerini belirtti. Ancak, katledilen 15 sağlık görevlisinin hiçbiri bu isme sahip değil ve olay yerinde başka ceset de bulunmadı.İsrail basını da ordunun olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını garip ve mantıksız buldu.İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail ordusunun olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarının doğru olmadığı, yapılan açıklamanın birçok noktada açık olmaktan yoksun olduğu belirtildi.Haberde, ordunun, 'kısmi bir tehdit hissettikleri için ateş açtıkları' iddiasının, garip ve mantıksız bir açıklama olduğu vurgulandı.'Olayın gerçekleştiği bölgenin ordunun aktif çatışma alanı olmadığı' kaydedilen haberde, Filistinlilerin cesetlerinin neden kumla örtüldüğü sorgulandı.Haberde, soruşturmanın, hedef alınan araçların tehdit olarak kabul edilmesinin nedenini açıklığa kavuşturmadığına işaret edildi.