  • USD: 37,93 - 38,00
  • EURO: 41,48 - 41,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Cumhuriyet Halüsinasyon Partisi'

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, X hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

'Cumhuriyet Halüsinasyon Partisi'
Ekleme: 6.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 6.04.2025 - 16:58 / Editör: Edin Uslu
'Cumhuriyet Halüsinasyon Partisi'
Özgür Özel'in CHP kurultayındaki 'iktidara geldiklerinde hakim ve savcıları yargılayacaklarını' sözlerine karşılık Alpay Özalan'dan bomba açıklama geldi:

Duruma tepki gösteren AK Parti milletvekili Alpay Özalan resmi X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Cumhuriyet Halüsinasyon Partisi' Genel Başkanı Özgür Özel, az önce iktidara geldiklerinde hakim ve savcıları yargılayacaklarını söyledi.
Sadece kin ve nefretten besleniyorlar. CHP varken başka düşmana gerek yok!' ifadelerini kullandı.

'Cumhuriyet Halüsinasyon Partisi'

 

Bir diğer açıklamasında ise

 'Özgür Özel'in mutlu günü...

Önce 'santraforlarım' dediği ikiliyi eledi. Sonra 'hasta adam' Yunanistan'dan aferini kaptı.
Tek başına girdiği seçimde, genel başkanlık koltuğunu kapmayı başardı. (!)' ifadelerini kullandı.

'Cumhuriyet Halüsinasyon Partisi'
 