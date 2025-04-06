Özgür Özel'in CHP kurultayındaki 'iktidara geldiklerinde hakim ve savcıları yargılayacaklarını' sözlerine karşılık Alpay Özalan'dan bomba açıklama geldi:

Duruma tepki gösteren AK Parti milletvekili Alpay Özalan resmi X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Cumhuriyet Halüsinasyon Partisi' Genel Başkanı Özgür Özel, az önce iktidara geldiklerinde hakim ve savcıları yargılayacaklarını söyledi.

Sadece kin ve nefretten besleniyorlar. CHP varken başka düşmana gerek yok!' ifadelerini kullandı.





Bir diğer açıklamasında ise

'Özgür Özel'in mutlu günü...



Önce 'santraforlarım' dediği ikiliyi eledi. Sonra 'hasta adam' Yunanistan'dan aferini kaptı.

Tek başına girdiği seçimde, genel başkanlık koltuğunu kapmayı başardı. (!)' ifadelerini kullandı.





