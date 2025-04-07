Gazze'de 52 çocuk açlıktan öldü

İsrail’in 19 Ocak 2025’te başlayan ateşkesi ihlal etmesiyle, Gazze Şeridi’nde uzun süredir beklenen kırılgan barış umutları bir kez daha yerle bir oldu.ABD’nin de desteğiyle İsrail, kısa sürede katliamlarını yeniden başlattı ve her gün yeni bir sivil hedefi vurarak bölgeyi kan gölüne çevirdi.2 Mart’tan bu yana yardım girişlerinin tamamen engellenmesi ise Gazze’deki insani krizi daha da derinleştirdi.İNSANİ KRİZ DAHA DA DERİNLEŞİYORSınır kapılarının kapalı kalması, temel ihtiyaçların bölgeye ulaşmasını imkansız hale getirirken milyonlarca Filistinli açlık, hastalık ve ölümle baş başa bırakıldı.Bu dramatik tablo, Gazze Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş’in açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.52 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜGazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, Gazze'deki insani durum ve sağlık koşullarına ilişkin verdiği bilgilere göre Gazze'de temel ilaçların yüzde 59'u ile tıbbi malzemelerin yüzde 37'si tükendi.Sınır kapılarının kapalı olduğu Gazze'de nakil edilmesi gereken 13 bin hasta ve yaralının sağlık durumunun kötüleştiği ifade edildi.Çocuklarda yetersiz beslenme ve kansızlığa bağlı ölüm riskini artırdığı belirtilirken yetersiz beslenme nedeniyle 52 çocuğun öldüğü ve gıdaya erişimin olmaması durumunda yeni ölümlerin olacağı aktarıldı.7 EKİM'DEN SONRA DOĞAN 274 BEBEK ÖLDÜRÜLDÜGazze'de 7 Ekim 2023'ten sonra dünyaya gelen 274 bebeğin, İsrail bombardımanlarında katledildiği vurgulandı.Gazze'deki hastanelerin hayati önem taşıyan bölümlerinin yaralı ve hastalara tıbbi bakım sağlamaya devam edebilmesi için acil oksijen istasyonlarına ihtiyacı olduğu, birçok acil müdahalenin, tıbbi ekipmanların bulunmaması nedeniyle yapılamadığı, sağlık hizmetinin; yakıt eksikliği nedeniyle durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.HASTALIKLAR YAYILIYORAmbulanslar ile insani yardım ekiplerinin doğrudan hedef alınmasının, yaralıların tahliyesinin önünde büyük bir engel teşkil ettiği vurgulandı.Su hatlarının tahrip olması ve çevresel risklerin de ishal ile cilt hastalıklarının yayılmasını artırdığı ifade edildi.FİLİSTİNLİLER SAĞLIK HAKLARINDAN MAHRUMÖte yandan Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığının "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada ise halen milyonlarca Filistinlinin sağlık hakkından mahrum olduğu vurgulandı.Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı ve hastaların, hastane ve ilaç yoksunluğundan ötürü tedavi olamadıkları için ölüm tehlikesiyle karşı karşıya oldukları, sağlık çalışanları ile ilk yardım ekiplerinin sistematik olarak hedef alındığı bir ortamda doktorların, doğrudan vurulan hastanelerde sınırlı imkanlarla ve zorlu koşullarda çalıştığı kaydedildi."LÜKS DEĞİL, DOĞUŞTAN GELEN BİR HAK"Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, "Filistinlilerin sağlığı bir lüks değil, uluslararası yasalarla garanti altına alınan ve doğuştan gelen bir haktır.Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesinin ve halkımızın maruz kaldığı bu sağlık ve insani felakete son vermesinin zamanı gelmiştir." ifadesi kullanıldı.