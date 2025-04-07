CHP'li belediyede çöp kamyonu skandalı! 5 yıl boyunca haksız kazanç elde etmişler

Çanakkale merkez, Kepez ve Lapseki ilçeleri ile Lapseki'ye bağlı Umurbey ve Çardak Belde Belediyeleri'nin, çöpe su sıkılarak dolandırıldığı ortaya çıktı.5 yıldır 6 belediyenin çöplerini toplayıp bertaraf eden şirketin bir personeli, çöp kamyonlarının tonajını yüksek göstermek için, kantar öncesi su basıldığı anları görüntüledi.Bu görüntüleri de 'Bu araçlara tonaj başına ödeme yapılıyor. Tonaj başında binlerce TL alıyorlar. Bir araca günde 200 kilo su basılsa, 5 günde 1 ton ediyor. Bu işlem şu an yapılmıyor çünkü artık arabalarda kamera sistemi var. Geçen seneye kadar yapılıyordu' notuyla sosyal medyadan paylaştı.İddiaya göre yılda ortalama 85 bin ton çöp toplayan ve topladığı tonaj başına belediyelerden ödeme alan şirketin, 5 yıl da ne kadar bir kamu zararı oluşturduğu henüz tespit edilemedi. Şirketin olayın ardından hisselerini başka bir şirkete devrettiği ve tüm çöp kamyonlarına kamera yerleştirildiği öğrenildi.Görüntülerin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından durumu fark eden Lapseki, Umurbey ve Çardak belediyeleri şirketle olan sözleşmelerini sonlandırdı.3 belediye iddiaları doğrularak nitelikte bir karar alarak kendi ekibini kurup ilçelerindeki çöplerini kendi toplamaya başladı. Şirketle olan sözleşmenin devam ettiğini belirten CHP'li Belediye Başkanı Muharrem Erkek ise olayla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.Şirket finans direktörü Recep Keskinsoy ise olayda bir kasıt olduğunu öne sürerek, 'Kameraları çöp konteynerlerine su basıldığı için değil personelin iş güvenliği açısından taktık' dedi.