Mansur Yavaş'ın keyfi yerinde

CHP kurultayında bir konuşma yapan Mansur Yavaş, İmamoğlu için ayrılan koltuğa işaret ederek, "Umarım önümüzdeki kurultayda o koltukta kendisini görürüz" şeklinde konuştu. O anlarda Yavaş'ın neşeli halleri ise dikkat çekti.

CHP'de kurultay günü...Bugüne kadar 38'i olağan 58 kurultay yapan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nı yapıyor.Partinin 21. Olağanüstü Kurultayı Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'İrade milletindir' sloganıyla toplanıyor.CHP'nin kayıtlı 1368 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.Kurultayda gazetecilere açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultay hakkında 'Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel olacak' dedi.Bu anlarda Yavaş'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmazken, İmamoğlu destekçileri Yavaş'a tepki gösterdi.Tutuklanan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu için kurultay salonunda sembolik koltuk ayrılmıştı.