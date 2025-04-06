AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Cunta eşittir CHP
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Cunta yönetimlerinin siyasi destekçisinin her zaman CHP olduğunu vurgulayan Çelik, "Demokratik siyasi sözlükte "CUNTA EŞİTTİR CHP" yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, olağanüstü kurultayda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'CUNTA YÖNETİMLERİNİN SİYASİ DESTEKÇİSİ HER ZAMAN CHP OLDU'
'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak 'cunta yönetimi' ifadesini kullanmış. Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur.
Demokratik siyasi sözlükte 'CUNTA EŞİTTİR CHP' yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir.
'CHP BU KURULTAYDA DA YASSIADA ZİHNİYETİNE BİAT ETMİŞTİR'
Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar.
Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir. Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da 'Yassıada zihniyetine biat' etmiştir.'