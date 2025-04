Temu kullanıcıları dikkat! Türkiye'de kapanması an meselesi

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre ülkemizde bazı yurt dışı alışveriş siteleri faaliyetlerini durdurabiliyor. Aliexpress ve Temu gibi sitelerin kullanımı son aylarda artarken yeni düzenlemenin ardından kapanma ihtimali de dikkat çekti. Ülkemizde tam olarak yasaklanmazken belirlenen şartların karşılanmaması halinde kapanma durumu ile karşılaşmak an meselesi.Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre yurt dışı alışveriş sitelerinde belirli şartlar aranıyor. Şu an için Temu Türkiye'de yasaklanmasa da Ticaret Bakanlığı tarafından istenen şartların uygulanmaması halinde kullanıma kapatılma ihtimali bulunuyor.Şu an için belirsizlik devam ederken siparişlerde iptal durumu da bir ihtimal. Ticaret Bakanlığı 1 Nisan itibarıyla geçerli olacak olan yeni karar aldı. Bu kararla beraber tüketici hakları korumak amaçlandı. Alınan karar sonrasında Türkiye'de satış yapan e- ticaret sitelerinde üretici bilgileri direkt olarak açıklanacak. Şartlara uymayan sitelerinde faaliyet göstermek için belirlenen yönetmeliğe göre hareket etmesi gerekiyor. En önemli şart ise sitelerin Türkiye'de temsilci bulundurması oldu.'Uzaktan İletişim Araçlarıyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi. e- ticaret sitelerinde alışveriş döneminde büyük engel. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karara göre tüketici güvenliği ve firma sorumluluğu hedefleniyor.Online yurt dışı alışveriş uygulamalarında denetim sağlanacak ve süreç daha şeffaf ilerleyecek. Kararla beraber satıcı firmaların ürünleri açık şekilde paylaşması gerekecek. Son aylarda artan yanlış ve yanıltıcı siparişler sonrası birçok tüketici mağdur olmuştu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle beraber yurt dışı alışverişlerinde şeffaf satış dönemi başlıyor.'30 Ekim 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ve 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nde atıfta bulunan mevzuat listesi güncellenmiştir.' açıklaması ile yurt dışı alışverişlerinde yeni düzenleme duyuruldu.Yönetmelik duyurusunda yer alan malzemeler arasında şunlar yer aldı: 'Yapı malzemeleri, kişisel koruyucu donanım, gaz yakan cihazlar, açık alanda kullanılan teçhizat, makinalar, oyuncaklar, enerji ile ilgili ürünler, elektrikli ve elektronik eşyalar, piroteknik maddeler, gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtları, basit basınçlı kaplar, elektromanyetik uyumluluk ekipmanları, otomatik olmayan tartı aletleri, ölçü aletleri, muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler, belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipmanlar, telsiz ekipmanları, basınçlı ekipmanlar, genel tüketici ürünleri.'Pinduoduo ile birlikte Çin merkezli olan PDD Holdings tarafından işletilen Temu, 2022 yılının Eylül ayomda ABD'de tanıtılmıştı. Düşük ücret ve ürün çeşitliliği nedeniyle kısa sürede tüm dünyaya yayılan Temu, ülkemizde de yoğun ilgi gördü. Genel olarak Çin'den tüm dünyaya ürün gönderilirken uygun fiyatlı olması tüketiciyi sevindirmişti. Gönderim yapılan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Panama, Porto Riko, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, Ukrayna, Japonya, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Fas, Cezayir yer alıyor.