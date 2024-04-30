Kılıçlı saldırı dehşeti: 1 ölü 4 yaralı

İngiltere, 'kılıçlı saldırı' dehşetiyle sarsıldı.Başkent Londra'nın kuzeyindeki Hainault'ta kılıçlı bir saldırganın düzenlediği saldırıda yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.Polis tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki erkek çocuğunun yaşamını yitirdiği, diğer 2 yaralı ve 2 polisin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 sıralarında bir aracın eve daldığı, sonrasında ise bir şahsın kılıçla çevredekilere saldırdığı belirtilmişti. Açıklamada, 36 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı, olayın terörle bağlantısı olduğuna yönelik bir kanıt bulunmadığı ifade edilmişti.