Gazze’de can kaybı 37 bin 765’e çıktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 267 gündür devam ediyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 224 kişinin ise yaralandığı bildirildi.Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 834'e, yaralananların sayısının ise 86 bin 858'e yükseldiği kaydedildi.Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze Şehri'ndeki Şucaiyye Mahallesine düzenlediği yeni kara saldırısının en az 60 bin kişinin yerinden edilmesine yol açtığını, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesindeki askeri operasyonlarının ise 5 bin kişinin yerinden edilmesine ve çok sayıda can kaybına neden olduğunu ifade etti.