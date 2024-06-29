Bakan Yumaklı'dan çiftçileri sevindirecek haber! Başvuru tarihi belli oldu: Yüzde 75'e varan hibe desteği...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'IPARD III Programı 2'nci Başvuru Çağrı İlanı'nın toplam destek bütçesinin 80 milyon avro olarak belirlendiğini bildirdi.Türkiye- Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011 yılından beri uygulanan 'IPARD I' ve 'IPARD II Programları' kapsamında bugüne kadar 25 bin 489 adet tesis ve proje Türkiye'ye kazandırıldı. Program kapsamında girişimcilere toplam 45,5 milyar TL hibe desteği sağlandı. Programın büyük ilgi görmesi üzerine 'IPARD III Programı' 2024 yılı itibarıyla 81 ile yaygınlaştırıldı. Başvuru sayısında büyük oranda artış beklendiği için ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Böylelikle 'IPARD III Programı'nın toplam bütçesi 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldı.2024 yılından itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak olan program kapsamında, başvuru yapacakların projelerinin ön hazırlıklar sürecini rahatça yürütebilmeleri ve inceleme aşamasının hızlandırılması amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlandı. 'IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi' mart ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Takvim kapsamında IPARD III Programı 1'inci Çağrı İlanı 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' başlığıyla 21 Mart 2024 tarihinde yayımlandı.5 Nisan- 14 Haziran 2024 tarihleri arasında kabul edilen başvurular kapsamında 'IPARD III 1'inci Başvuru Çağrı İlanı' sürecinde tüm illerden proje kabulü gerçekleştirilerek toplam bin 29 proje başvurusu alındı. 1'inci çağrı ilanı başvurularının tamamlanmasının ardından IPARD Programı'nda yer alan sıralama kriterleri dikkate alınarak puanlamaya göre sıralama yapılıyor ve çağrı bütçesi dahilinde inceleniyor. Yaklaşık 3 ay gibi bir süre sonunda tüm kontrollerin tamamlanarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşmelerin imzalanması hedefleniyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'IPARD III Programı 2'nci Başvuru Çağrı İlanı'nın 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yayımlandığını duyurdu. Çağrı ilanının 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' başlığıyla duyurulduğunu belirten Yumaklı, bu çağrı ilanının toplam destek bütçesinin 80 milyon avro olarak belirlendiğini kaydetti.Bakan Yumaklı, 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' başlığı altında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması, arıcılık ve arı ünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, zanaatkarlık ve yöresel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, makine parkları ile yenilenebilir enerji tesisleri sektörlerinde sunulacak projelerin yapım işleri, makine-ekipman ile hizmet alımları ve görünürlük harcamalarına yönelik giderlerinin destekleneceğini söyledi. Bakan Yumaklı, "IPARD-III Programı gereğince; Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde hibe oranı yüzde 60 olup genç çiftçiler ve sertifikalı organik tarım üreticileri tarafından yapılacak yatırımlar için bu oran yüzde 70'e kadar çıkabilecek. Ayrıca projede atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi (atık malzemelerin verimli şekilde yeniden kullanımı) ile ilgili olarak yapılacak harcamalar için de o harcamaya özel ilave olarak yüzde 10 oranında hibe desteği sağlanabilecek. Proje başvurularındaki toplam hibe oranı ise yüzde 75'i geçemeyecektir. IPARD-III Programı 2'nci Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında, yatırımcılar proje başvurularının online sistem kayıtlarını 12 Temmuz- 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında 'onlinebasvuru.tkdk.gov.tr' internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Başvuru paketlerini de 29 Ağustos 2024 tarihine kadar 42 TKDK İl Koordinatörlüğü ve 39 ilde faaliyet gösteren TKDK İl İrtibat Ofislerine teslim edebilecekler. Daha sonra da projelerin kontrolleri gerçekleştirilip desteklenmek üzere seçilen projeler kamuoyu ile paylaşılacak" ifadelerini kullandı.Yumaklı, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında bulunan açık alanda bitkisel üretim faaliyetleri için makine ekipman desteğine bu çağrıda başvuru alınmayacağına dikkat çekerek söz konusu yatırımlar için 2024 yılı içerisinde ayrı bir çağrıya çıkılacağını belirtti. Bakan Yumaklı, "Alınan başvuruların toplam destek tutarının çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programı'nda ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri başlığı altında verilecek IPARD destekleri kapsamında hayata geçecek yatırımlar ile kırsal alanlarda mevcut iş faaliyetlerinin geliştirilmesini ve yeni iş alanları oluşturmasını, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesini, böylece kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi bir bölgesel denge sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. IPARD III Programı 2'nci Başvuru Çağrı dönemimizin üreticilerimize, girişimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.