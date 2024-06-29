CHP’li başkan üniversite öğrencisi kızları kapı dışarı etti! Yerel seçim öncesi eğitime destek sözü vermişti

İzmir'de, 31 Mart yerel seçimleri öncesi meydanlarda ilçe sakinlerine 'eğitime destek' sözü veren CHP'li Belediye Başkanı İrfan Önal, koltuğa oturduktan sonra verdiği sözleri unuttu.Önal, üniversite eğitimi almak için şehir dışından gelen dar gelirli ailelerin kız çocuklarının barındığı Nene Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunu kapatma kararı aldı.Sabah'ın haberine göre; 80 yatak kapasiteli yurtta kalan öğrencilere, odaları boşaltmaları için 10 Temmuz'a kadar süre tanınırken, yurtta görev yapan belediye personeli memurlarla işçiler başka birimlere yönlendirildi.Ülke genelinde birçok belediye kız ve erkek öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda barınması için öğrenci yurdu açarken Bayraklı Belediyesinin var olan yurdu kapatma kararı alması skandal olarak nitelendirildi.Dönemin Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ tarafından 2011'de hizmete sokulan yurtta dar gelirli kız öğrenciler, sabah ve akşam yemeği de dahil, 2 kişilik odada bin 860 TL, 4 kişilik odada in 470, 6 kişilik odada ise bin 260 TL ücret karşılığı kalıyordu.Önal, göreve gelir gelmez belediyede görev yapan memurlara maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatında kesintiye gitmiş, işçilerin maaşlarını da taksit taksit yatırdığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.