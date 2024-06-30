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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan diplomasi atağı! Peş peşe kritik zirveler: Putin ve Biden ile görüşecek

Başkan Erdoğan önümüzdeki ay art arda önemli zirvelere katılacak. Erdoğan, Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. NATO Liderler Zirvesi için 9 Temmuz'da ABD'ye gidecek olan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan'dan diplomasi atağı! Peş peşe kritik zirveler: Putin ve Biden ile görüşecek
Ekleme: 30.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 30.06.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan diplomasi atağı! Peş peşe kritik zirveler: Putin ve Biden ile görüşecek
Çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan önümüzdeki ay art arda önemli zirvelere katılacak.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek.

6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan 3 gün sonra NATO Liderler Zirvesi için ABD Washington'da olacak.

Burada ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümü törenleri için 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.


Başkan Erdoğan'dan diplomasi atağı! Peş peşe kritik zirveler: Putin ve Biden ile görüşecek

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