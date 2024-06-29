CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Kadın memurun içeceğine ilaç koydu: 'Bu olay ilk değil…”

Adalar günlerdir süren minibüs tartışmalarının ardından bu kez Adalar Belediyesi’nden gelen cinsel taciz skandalı ile sarsıldı. Adalar Belediyesi’nin veteriner bölümünde çalışan Ö.S. adlı bir erkek işçi, belediyenin veteriner bölümünde yeni çalışmaya başlayan kadın memura cinsel saldırıda bulundu. Cinsel saldırıya taciz ve tehditler de eklenince mağdur kadın şikayetçi oldu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan tecavüz zanlısı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Skandallarla gündeme gelen Adalar Belediyesi bu kez tecavüz olayıyla sarsıldı. Adalar Belediyesi'nin veteriner bölümünde yeni çalışmaya başlayan N.C. adındaki kadın memur, aynı bölümde çalışan Ö. S. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Tecavüz olayı iddiaya göre şu şekilde gerçekleşti; Ö.S. adlı erkek çalışan işe yeni başlayan kadın memurun içeceğine ilaç koydu.Kendinden geçen kadın, Ö.S'nin tecavüzüne maruz kaldı. Skandal olay sonrasında Ö.S. tacizlerine devam ederek tehditlerde bulundu. Belediye yönetimine yaşadıklarını anlatmasına rağmen herhangi bir sonuç alamayan talihsiz kadın, tacizlerin devam etmesi ve tehditlerin de dozunun artması sonrası soluğu savcılıkta aldı. Adalar Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Dosya üzerinde gizlilik kararı alınırken, skandalın ortaya çıkmasıyla tecavüzcü çalışanın yakalanması için arama kararı çıkarıldı. Şahıs hakkında cinsel saldırı ve tehdit olmak üzere iki ayrı dosya düzenlendiği öğrenilirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı soruşturma başlattı. Öte yandan Sönmez'in N. C. adlı kadına yönelik tecavüz olayının ilk olmadığı benzer suçları 2 ayrı kadına karşı daha işlediği öğrenildi.