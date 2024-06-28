Apple'dan Google'ı kızdıracak açıklama: Safari'ye geçin!

Apple, Google Chrome ile alakalı giderek artan gizlilik ve güvenlik endişeleri arasında, insanları kendi tarayıcısı Safari'ye geçmeye çağırdı.Daily Mail'in aktardığına göre teknoloji devi, insanları Google Chrome'u kullanmaktan caydırmak için dünyanın dört bir yanında reklam panolarında Safari için bir reklam yayınladı ve uygulamasını 'aslında özel olan bir tarayıcı' olarak lanse etti.Reklamda Google Chrome'dan ismen bahsedilmiyor. Ancak akıllı telefonlar için en çok indirilen arama tarayıcısı olan Chrome, Safari'yi iki milyondan fazla farkla geride bırakmış durumda ve bu sebeple reklamın doğrudan Google'ı hedef aldığı tahmin ediliyor.Reklam San Francisco, Londra ve Paris gibi şehirlerden Singapur ve Avustralya gibi geniş kapsamlı ülkelere kadar pek çok yerde reklam panolarında, toplu taşıma araçlarında ve halka açık binalarda görüldü.Apple'ın reklamları, insanları Chrome tarayıcısının çerez ve arama bilgilerini tutması nedeniyle defalarca tartışmalara neden olan Google'ı kullanmamaları konusunda uyarıyor gibi görünüyor.Siber güvenlik şirketi ESET'in küresel güvenlik danışmanı Jake Moore Forbes'a yaptığı açıklamada, 'Google bu yılın başlarında, Gizli Mod'u kullansanız bile Google Chrome kullanıyorsanız verilerinizi topladığını açıkladı' dedi ve ekledi:'Kişisel veriler şirketler için çok değerli ve şartlar ve koşulların anlaşılması bu kadar zor olduğunda, kullanıcıların şirketlerin kendi istekleri doğrultusunda veri toplamasına izin vermeleri kolay olabilir.'