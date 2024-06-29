İBB’den ballı maaş! PKK'nın yayın organından İBB'ye transfer

İMC TV’de Yayın Yönetmenliği ve Sunuculuk yapan Soner Şimşek, İBB Uzaktan Eğitim programının başına getirildi. Maaşı ise ‘paraya bak be’ dedirtti. Şimşek’in günlük 4 bin 147,21 TL aldığı, aylık 124 bin 416,30 TL maaş aldığı, sosyal denge ve 3 ayda bir gelen 15 gün ikramiyesi, yol ile yemek parasıyla 150 bin TL maaş aldığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi yandaşlarına ve ittifak ortaklarına para dağıtmakta çığır açtı. 2019 yılında göreve geldikten sonra vatandaşa hizmet koltuklarını ranta çevirdi.Onlarca kişi, ballı maaşlarla işbaşı yaptırıldı. İBB yönetiminin bu kıyaklarından birini de terör örgütü PKK yanlısı yayın yaptığı için kapatılan İMC TV de Yayın Yönetmenliği ve Sunuculuk yapan Soner Şimşek'e yaptığı ortaya çıktı.Şimşek, 2022 yılında İSPER A.Ş kadrosundan Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü İSMEK Uzaktan Eğitim Merkez Yöneticisi yapıldı. O dönem net 25 bin TL+ Yemek+ Yol+ Sosyal Denge Ücreti+ primlerle işbaşı yaptırılan Şimşek'in 2024 yılı maaşı da pes dedirtti. Günlük 4 bin 147,21 TL aldığı belirtilen Şimşek'in ek ödeneklerle aylık ortalama 150 bin TL maaş elde ettiği öne sürüldü.Şimşek'in sorumlu olduğu İSMEK'te İBB Akademi'ye kayıtlı 1 milyondan fazla öğrencinin ve iştirakler dahil 130 binden fazla İBB çalışanın kişisel verilerinin sızdığı ortaya çıkmış, tüm sistemlere erişim kapatılmıştı. İBB Bilgi İşlem tarafından tespit edilen veri sızıntısı yapılan çalışmalarla giderilmiş ancak milyonlarca kişinin verilerin kimlerin eline geçtiğinin henüz belirlenemediği öğrenilmişti.