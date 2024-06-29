Başkan Erdoğan'dan temmuz ayında yoğun diplomasi trafiği! Tarihler belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında yoğun diplomasi programı yürütecek. Erdoğan, Kazakistan, Azerbaycan, ABD'ye giderek uluslararası zirvelere katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında yoğun diplomasi programı yürütecek.
3-4 TEMMUZ ASTANA
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
PUTİN İLE KRİTİK TEMAS
Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor.
6 TEMMUZ ŞUŞA
Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.
9-11 TEMMUZ ABD
Başkan Erdoğan'ın temmuz ayındaki yoğun diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri de ABD olacak.
Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği zirvelerde mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
KRİTİK GÜNDEM MADDESİ GAZZE
Uluslararası teşkilatlar kapsamındaki işbirliğini geliştirecek adımların da ele alınacağı zirvelerde Başkan Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Gazze olacak.
Zirvelerde Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede işbirliği, ekonomik ve ticari işbirliği konuları de ele alınacak.