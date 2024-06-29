Akıllı depozito dönemi! Bakan Özhaseki duyurdu: Fişler alışverişte kullanılacak

Çevre Projeleri Medya Buluşması programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık tarafından yürütülen 3 büyük çevre projesinin detaylarını açıkladı. İşte o projelere dair Özhaseki'nin açıklamaları:'Denizler Halkındır Projesi' kapsamında, kıyı şeridini işgal eden ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak. Yıkımlar bayram boyunca başladı.Belki senelerce sürer. 'Çevre Deniz İhbar Hattı' kurduk. İhbarları değerlendiriyoruz. Kıyı şeridindeki 28 ilimizde 100 kadar yeni halk plajı açmayı hedefliyoruz.Yat ve tekneler demirleme aşamasında deniz ekosisteminde ağır tahribatlar yaratıyor. Bu sebeple Mapa Şamandıra Sistemi'ni devreye aldık.Bu alanlarda 40-50 metre arayla uygun yerlere 700 kadar mapa şamandıra yerleştireceğiz. Kıyıda teknenin bağlı olacağı yer belli olacak. Sabitleme amacıyla deniz altına 4-5 tonluk kütleyi de koyup oraya bağlanmasını sağlayacağız.Depozito Yönetim Sistemi'yle 0.1 litre ile 3 litre arasındaki şişelerin 25 kuruşluk ödeme karşılığında geri dönüşümünü hedefliyoruz. Hedefimiz 2025 ortasına kadar asgari makine ve altyapı kurulumunu tamamlayarak projeyi başlatmak.Bu anlamda bu yıl 2 bin noktaya makineleri koymayı düşünüyoruz. 2025 yıl içerisinde 5 bin noktaya ulaşacağız. 2028 yılında da 30 bin sayısına ulaşacağız. Depozito makineleri belediyeler, millet bahçeleri, üniversiteler, AVM'ler ve otellerde de bulunacak.Mobil uygulama ile vatandaşlar kendisini ve kullanıcı adını makineye tanıtacak. İade makinesi alıma hazır olunca ambalajlı ürün makineye atılacak. Bu ürünlerin depozito bedeli, vatandaşın mobil uygulamadaki hesabına yani e-cüzdanına doğrudan geçecek.Akıllı telefon kullanmayı tercih etmeyen vatandaşlar ise iade ettikleri ürünlerin depozito ücretlerini fiş olarak alacak. Bu fişlerle tanımlı olan işyerlerinden alışveriş yapılabilecek. Bakan Özhaseki, depozito ücreti olarak ilk etapta şişe üretim maliyetini ödemeyi planladıklarını dile getirdi.Sıfır Atık Projesi'nin yeni bir adımı olarak tanımlanan Depozito Yönetim Sistemi ile yıllık 500 milyon euroyu aşkın kazanç sağlanması hedefleniyor.Bakan Özhaseki, bunun yanı sıra bu proje ile 37 bin ton sera gazı salımının önüne geçileceğini, 1.3 milyar kilovatsaat enerji ile 3.6 milyon varil yakıt tasarrufu sağlanacağını vurguladı.Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki konut çalışmalarına dair verileri de paylaştı: Dünyanın en büyük şantiyesi şu anda deprem bölgesi.Tam 1900 şantiyemiz var. 153 bin kişilik çalışan ordusuyla işlerimizi yapıyoruz. 4 bin 333 köyde 100 bin ev inşa ediyoruz. Altyapı çalışmaları için 65 milyar liralık finansmanlı proje yaptık.Belediyeleri borçlandırmıyoruz. 500 bin yeni konut hedefliyoruz. 76 bin 664 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz.