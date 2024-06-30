Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? 30 Haziran 2024 hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Sinop, Kastamonu kıyı kesimleri, Tokat, Sivas'ın doğu çevreleri, Van, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve batısı, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğu çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kuzeydoğu kesimlerde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Meteoroloji, Ege Bölgesinde bulunan 6 ilde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 28°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Adana'nın doğu çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batısı, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutluHATAY °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 30°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CAz bulutluKONYA °C, 27°CAz bulutluSİVAS °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CAz bulutluDÜZCE °C, 30°CAz bulutluSİNOP °C, 28°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 24°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 29°CParçalı bulutluARTVİN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 27°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık